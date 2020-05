SpaceX-Raumkapsel bringt Astronauten erfolgreich zur ISS

US-Comeback

Die Mission Demo-2 ist der erste bemannte US-Flug zur ISS seit dem Auslaufen des Shuttle-Programms der NASA 2011. Nachdem der Start am Mittwoch wegen schlechten Wetters kurzfristig verschoben werden musste, war die Falcon-9-Rakete von SpaceX am Samstag um 21:22 mitteleuropäischer Zeit mit der Crew-Dragon-Kapsel vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida gestartet. US-Präsident Donald Trump sah sich das Manöver vor Ort an. Mit Robert Behnken und Douglas Hurley sind zwei erfahrene Astronauten an Bord, die bereits zuvor im Weltraum gewesen sind.

In den vergangenen Jahren waren US-Astronauten auf russische Raketen angewiesen, um zur ISS zu kommen. Um wieder unabhängiger zu werden, hatte die US-Regierung unter Trumps Vorgänger Barack Obama das von Tesla- und Paypal-Gründer Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX sowie den Luftfahrtriesen Boeing mit dem Bau von Raumfähren beauftragt. SpaceX brauchte zwar einige Jahre länger als geplant, hat im Wettstreit mit Boeing aber nun deutlich die Nase vorn.