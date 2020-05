Video: SpaceX-Raumkapsel erhält den Namen "Endeavour"

Berühmte Namensträger

Der Name hat in der US-Raumfahrtgeschichte Tradition. Bekanntester Träger des Namens ist wohl das Space Shuttle Endeavour, das von 1992 bis 2011 im Einsatz stand und nun im California Science Center in Los Angeles ausgestellt ist. Aber auch das Kommandomodul der Mission Apollo 15, welches 1971 Astronauten zum Mond beförderte, wurde "Endeavour" getauft. Die Apollo-15-Astronauten entschieden sich wiederum für den Namen, weil Entdecker James Cook im 19. Jahrhundert auf einem namensgleichen Schiff durch die Weltmeere segelte.

Die große Referenz für Behnken und Hurley bei ihrer Namenswahl war aber wohl das Space Shuttle: "Wir beide flogen erstmals mit der Endeavour ins All. Es bedeutete uns viel, dass wir diesen Namen weitertragen", zitiert GeekWire Douglas Hurley.