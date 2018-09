​​​​​​​Das ist der Passagier für die bemannte SpaceX-Mission

Am Montagabend hat Elon Musk jenen Menschen vorgestellt, der als Kunde von SpaceX mit der Big Falcon Rocket (BFR) um den Mond fliegen wird. Es handelt sich dabei um den japanischen Milliardär Yusaku Maezawa, Gründer des japanischen Modehändlers Zozotown. Der Raumflug soll Anfang 2023 stattfinden, und Maezawa wird nicht alleine reisen: Er möchte sechs bis acht Künstler aus aller Welt mit ins All nehmen, damit diese davon inspiriert werden und anschließend entsprechende Kunstwerke schaffen, sagt er. Das Kunstprojekt trägt den Namen #dearMoon, es wurde eine spezielle Website dafür online gestellt, wie unter anderem The Verge berichtet.