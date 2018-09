Mini-Satelliten erobern das Weltall mit Antrieb aus Österreich

"Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass wir mit Indium ein flüssiges Metall als Treibstoff verwenden. Antriebe mit gasförmigen Treibstoffen brauchen einen Tank, der unter hohem Druck steht, Ventile und die damit verbundene Steuerung. Diese Komponenten sind bei uns alle nicht notwendig, da unser Treibstoff direkt in unserem Ionenantrieb integriert ist und diesen mit Energie versorgt. Dadurch ist unser Antrieb um das Fünf- bis Siebenfache kleiner als vergleichbare Lösungen von anderen Herstellern", erklärt Reissner im futurezone-Interview.

Eine weitere Besonderheit und weltweit einzigartig ist die modulare Bauweise. Diverse Antriebseinheiten können je nach Größe des Satelliten und der benötigten Leistung wie Legobausteine zusammengeschlossen und kombiniert werden. "Klassische Hochdrucktanks müssen in der Mitte des Satelliten verbaut werden, was den gesamten Produktionsablauf sehr unflexibel gestaltet. Durch das modulare Zusammensetzen unserer Antriebsmodule können wir praktisch aus dem Lager heraus eine maßgeschneiderte Lösung liefern", sagt Reissner.

"Aufregende Zeiten"

Die nächste Generation an leistungsstarken, kompakten Satelliten ist für den Firmengründer aber nur ein Aspekt unter vielen, was die künftige intensive Bewirtschaftung des Weltraums angeht. "Der Weltraum ist derzeit so aufregend wie zu Zeiten der Mondlandung. Wir sind technisch an dem Punkt, an dem wir den Weltraum als Wirtschaftsraum nutzen können", erklärt Reissner. Das erkläre auch, warum so viele privatwirtschaftlich geführte Unternehmen aktuell so viel Geld für die Entwicklung von Weltraumtechnologien in die Hand nehmen.