China baut Atomantrieb, der Raumschiff zum Mars bringen soll

Der neuartige Antrieb soll Menschen und Fracht in Rekordzeit zu anderen Planeten bringen.

China ist dem Ziel, einen atomaren Raketenantrieb zu entwickeln, einen Schritt nähergekommen. Ein Prototyp des Reaktors für den Antrieb wurde gebaut und ersten Tests unterzogen, die allesamt erfolgreich verlaufen sein sollen.

Der nukleare Antrieb soll künftig Raketen befeuern und dabei wesentlich leistungsstärker sein, als herkömmliche Triebwerke. Die Reisezeit zum Mars und zum Mond sollte sich dadurch massiv verkürzen.

➤ Mehr lesen: Chinesische Nuklear-Batterie soll Handy-Laden überflüssig machen

So soll der Atomantrieb funktionieren

Auf der Erde wird der Antrieb auf ein Volumen zusammengefaltet, das in etwa einem Schiffscontainer entsprechen soll. Das Gewicht werde weniger als 8 Tonnen betragen, berichtetet die South China Morning Post und beruft sich dabei auf einem Paper der Chinese Academy of Sciences.

Nachdem das Atomtriebwerk mithilfe einer Rakete in den Weltraum gebracht wurde, entfaltet er sich dort. Er soll eine Größe erreichen, die mit einem 20-stöckigem Gebäude vergleichbar sei. Das System sei einfach zu verladen und per Rakete ins All zu starten, heißt es.

➤ Mehr lesen: So funktioniert das erste Atomkraftwerk der 4. Generation