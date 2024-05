Wie GPS-Jamming den Flugverkehr in Europa stört

Die Fluggesellschaft Finnair musste deswegen vor wenigen Tagen die Flugverbindungen zum Flughafen Tartu in Estland pausieren. Hinter den Angriffen wird Russland vermutet. Aus der Enklave Kaliningrad , gelegen an der Ostsee zwischen Litauen und Polen, werden mutmaßlich Flüge im Baltikum gestört.

„Die Satelliten übermitteln Signale im Mikrowellenbereich , die auf einer genau definierten Frequenz empfangen werden“, erklärt Gregor Möller , der an der TU Wien zu Satellitennavigationssystemen forscht, der futurezone. Schon kleine Störsender können Signale auf der gleichen Frequenz aussenden, die so stark sind, dass sie die schwachen GNSS-Signale in einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern blockieren.

Da man bei offenen GNSS-Signalen genau weiß, wie diese aufgebaut sind, können sie kopiert und verändert werden. Das falsche Signal wird dann gezielt in ein Gebiet gesandt, in dem sich Flugzeuge oder Schiffe befinden, die von ihrem Kurs abgebracht werden sollen.

Moderne Flugzeuge sind mit mehreren Navigationssystemen ausgestattet. So kommt auch Radionavigation zum Einsatz, die von einer Bodenstation aus Informationen über die Flugrichtung und Entfernung an ein Flugzeug übermittelt.

Signalverstärkung und bessere Ausstattung

Alternativ können Satellitenbetreiber das Signal in einer bestimmten Region verstärken. Im aktuellen Jamming-Fall im Baltikum müsste die für GPS zuständige US-Luftwaffe dafür sorgen, dass das Signal über dem Gebiet stark genug ist, um die Störung zu überstrahlen. Eine weitere Möglichkeit ist es, die GNSS-Empfänger so aufzurüsten, sodass sie Signale von oben, also von Satelliten, bevorzugen, während Signale von unten, also von möglichen Störsendern, unterdrückt werden.

Im Jänner hat die EU-Luftsicherheitsagentur EASA zusammen mit der Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung IATA Maßnahmen gegen die Bedrohung durch Jamming beschlossen. Nun werden zur besseren Aufklärung international Daten über Störungen geteilt. Zudem sollen Auflagen an die Flugzeughersteller sicherstellen, dass alle Maschinen gut gegen Störungen gewappnet sind.