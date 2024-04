Russland stört GPS-Signal: Finnische Airline muss Flüge absagen

Die Stadt in Estland kann nicht mehr angeflogen werden, da für die Landung ein GPS-Signal erforderlich ist.

Die finnische Fluglinie Finnair bietet eine tägliche Verbindung zwischen Helsinki und Tartu in Estland. In den vergangenen Tagen mussten 2 dieser Flüge auf halber Strecke abgebrochen werden. Die Maschine konnte in Tartu nicht landen, da dort das GPS-Signal gestört wurde.

Nun hat Finnair sämtliche Flugverbindungen nach Tartu bis Ende Mai storniert. Erst wenn eine Lösung gefunden wird, bei der kein GPS-Signal bei der Landung in der zweitgrößten Stadt Estlands benötigt wird, will die finnische Fluggesellschaft den Flughafen wieder anfliegen.

➤ Mehr lesen: Landkarte zeigt, wo GPS-Jamming bei Flugzeugen auftritt