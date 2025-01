Space-Shuttle-Nachfolger erreicht neuen Meilenstein

Das unbemannte Raumflugzeug Dream Chaser, entwickelt von Sierra Space, absolvierte erfolgreich einen Test, bei dem seine Fähigkeit zum Andocken an die Internationale Raumstation (ISS) simuliert wurde. Der Test fand vergangenen Monat im Kennedy Space Center der NASA in Florida statt, wie Sierra Space in einer Presseaussendung diese Woche erklärte.

Die Simulation, die in Zusammenarbeit mit der NASA durchgeführt wurde, teste die Navigations- und Steuerungssysteme des Dream Chasers, während es sich auf eine Andock-Position zur ISS zubewegte. Laut Sierra Space verlief der Test fehlerfrei.

Wiederverwendbar

Der Dream Chaser ist ein kleines, wiederverwendbares Raumflugzeug, das sowohl Fracht als auch potenziell Besatzungen transportieren kann. Es kann von verschiedenen Trägersystemen ins All gebracht werden und landet bei seiner Rückkehr wie ein Flugzeug auf einer Landebahn - genauso wie das legendäre Space Shuttle der NASA.

Ein erster Testflug ist für heuer geplant. Dieser soll frühestens im Mai 2025 stattfinden.