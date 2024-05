NASA bereitet neues “Space Shuttle” für ersten Flug zur ISS vor

"Tenacity" wurde das erste kommerzielle „Space Shuttle“ aus der Serie Dream Chaser DC-100 getauft, das noch in diesem Jahr zum ersten Mal abheben soll. Nun wurde das Raumschiff auf das Gelände des Kennedy Space Center der NASA in Florida gebracht, wie der Hersteller Sierra Space auf X bekannt gab. Auch die NASA informierte in einer Presseaussendung über die Neuigkeit.

