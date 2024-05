Boeing Starliner fliegt jetzt doch nicht am Dienstag

Die NASA will sich noch mehr Zeit nehmen, um das Helium-Leck genauer zu untersuchen bevor Menschen in Gefahr gebracht werden.

Ursprünglich hätte der erste bemannte Starliner schon am 6. Mai starten sollen, aber dann kam es 2 Stunden vor dem tatsächlichen Start zu einem Problem mit der Atlas-V-Rakete, die das Raumschiff von Boeing transportieren sollte. Deshalb musste der Start abgebrochen werden. NASA-Chef Bill Nelson erklärte, dass die Sicherheit der Astronaut*innen am wichtigsten sei. Für diese war das allerdings ein Rückschlag, denn sie saßen bereits angeschnallt auf ihren Sitzen im Starliner.

Dann hieß es, dass die Rakete am 17. Mai starten sollte, wegen eines kleinen Helium-Lecks wurde der Start dann aber erneut auf den 21. Mai verschoben. Am Freitag hatte die NASA dann schon wieder schlechte Nachrichten und verkündete, dass der Start nun auf Samstag, den 25. Mai verschoben werden soll. Währenddessen will man gewisse Prozesse weiter verbessern. Nun soll der Flug doch nicht, wie zuletzt gesagt, am Dienstag stattfinden, sondern am Samstag.

➤ Mehr lesen: Helium-Leck: Boeing verschiebt ersten bemannten Starliner-Flug erneut

Helium-Loch wird noch genauer inspiziert

Bereits vergangene Woche wurde über ein kleines Helium-Leck im Starliner berichtet. „Nun wollen wir dieses Helium-Leck am Servicemodul des Boeing-Starliner-Raumfahrzeugs weiter untersuchen, das an einem kleinen Flansch an einem Triebwerk des Reaktionskontrollsystems zurückzuführen ist“, erklärte die NASA gegenüber Digital Trends.

Ob es am Samstag nun tatsächlich soweit sein wird, wird man sehen. Bis dahin bleiben die Atlas-V-Rakete und die Starliner-Kapsel auf dem Startgelände des Kennedy Space Center in Florida, wo weiter an der Technik gefeilt wird. Die Astronaut*innen befinden sich indessen in Quarantäne. Gegen Ende der Woche sollen sie zurück zum Kennedy Space Center gebracht werden.

Raumschiff soll Crew Dragon ergänzen

Wenn die erste bemannte Starliner-Mission endlich startet, sollen die Astronaut*innen zur Internationalen Raumstation ISS geflogen werden, wo sie eine Woche verbringen sollen. Ebenfalls an Bord des Starliner-Raumschiffs sollen sie dann ihre Rückreise antreten.

Gelingt die Mission, soll das den Weg für die Zertifizierung des Starliners ebnen, damit die NASA das Raumschiff neben der Crew Dragon von SpaceX, das 2020 ihren ersten bemannten Flug absolvierte, ergänzen kann. Damit würde die ISS eine weitere Transportmöglichkeit erhalten. Die Crew Dragon hat seitdem bereits 8 solcher Flüge zur Raumstation absolviert.