Helium-Leck: Boeing verschiebt ersten bemannten Starliner-Flug erneut

Der Start wurde erst wegen eines Problems an der Rakete abgebrochen. Jetzt sorgt ein Leck am Raumschiff für Verzögerungen.

Die schlechten Nachrichten für Boeings Raumschiff "Starliner" reißen nicht ab. Der erste bemannte Testflug ist nach technischen Problemen weiter verschoben worden. Der Flug solle nun frühstens am 21. Mai um 16.43 Uhr Ortszeit (22.16. Uhr MESZ) starten, teilten die US-Raumfahrtbehörde NASA und Boeing am Dienstag mit. Zuvor war der kommende Freitag angepeilt worden.

Der schon mehrmals verschobene Testflug war in der vergangenen Woche wegen Auffälligkeiten an einem Sauerstoffventil der "Atlas V"-Rakete kurz vor dem geplanten Start abgesagt worden. Nach einer gründlichen Überprüfung wurde entschieden, das Ventil auszutauschen. Zudem tauchte noch ein Problem mit einem Helium-Leck am Raumschiff auf. Am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida würden weitere Kontrollen durchgeführt, hieß es.