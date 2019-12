Deshalb ist die Mission des Boeing Starliner fehlgeschlagen

Verkürzte Mission

Die Mission war usprünglich für 8 Tage geplant und der Starliner hätte an der ISS andocken sollen. Boeing gab keine weiteren ausführlichen Informationen zur fehlerhaften Zündung. Bekannt ist derzeit nur, dass die Kommunikation mit der Atlas-V-Rakete fehlschlug, die den Starliner in den Orbit schoss. Ein eingebauter Timer sollte dafür sorgen, dass die Zündungen rechtzeitig ausgeführt werden. Allerdings ging dieser um 11 Stunden falsch und die Triebwerke feuerten zum falschen Zeitpunkt.

" Starliner dachte, es befände sich schon später in der Mission und da es autonom ist, verhielt es sich auch so", sagte Jim Clinton von der Space and Launch Division bei Boeing während eines Pressegesprächs. Der Fehler sei auf Seiten der Boeing-Software aufgetreten und habe nichts mit der Rakete oder der Kapsel zu tun.