Dieses Mini-Space-Shuttle soll 2024 zur ISS fliegen

Der Dream Chaser soll mit in einer Verkleidung eingeschlossenen Flügeln an Bord einer „Vulcan Centaur“-Rakete vom Space Launch Complex 41 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida starten. Die Verkleidungsplatten in denen das Raumschiff zunächst eingeschlossen sein wird, sollen es schützen. Im Orbit werden sie dann abgeworfen.

Das wird die erste Mission

Während seines Flugs zur ISS wird das Raumschiff im Orbit mit verschiedenen Demos beweisen, was es alles kann – das dient der Zertifizierung der Dream Chaser für künftige Flüge. Das Kennedy Space Center der NASA in Florida, das Johnson Space Center der NASA in Houston und im Dream Chaser Mission Control Center in Louisville, Colorado, werden den Flug überwachen.

Neben den Beweisen für seine Flugkünste, soll das Raumschiff auch 7.800 Pfund (ca. 3.500 Kg) Fracht zur ISS bringen. Bei seinem Erstflug wird es 45 Tage bei der ISS bleiben. In Zukunft soll die Dream Chaser jedoch bis zu 75 Tage dortbleiben und dann 11.500 (ca. 5.200 Kg) Pfund Fracht transportieren können. Retour wird das Raumschiff 3.500 (ca. 1.600 Kg) Pfund Frachtgüter mitnehmen können – transportieren soll es vor allem Proben von Experimenten.

Zurück auf die Landebahn

Wenn sich der Dream Chaser dann auf die Rückreise zur Erde macht, soll er nach nur 11 bis 15 Stunden bereits wieder landen – vorausgesetzt das Wetter lässt es zu. Dazu werden die 26 Triebwerke so gezündet, dass das Raumschiff aus der Umlaufbahn gebracht wird. Dann tritt es wieder in die Erdatmosphäre ein und soll so wie das Space Shuttle auf der Landebahn des Kennedy Space Center landen.

Es wird dort die erste Raumschiff-Landung seit 2011 sein. Wann genau der Dream Chaser 2024 abheben soll, gab die NASA bisher nicht bekannt.