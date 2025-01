Blitze stellen die Forschung noch immer vor Rätsel. Österreichische Wissenschaftler können sie nun in Echtzeit prognostizieren.

Die Rede ist nicht etwa von Terroranschlägen, sondern von Gewitterwolken . Macht sich eine solche über einem Flughafen breit, kann ein Shutdown “ verhängt und der gesamte Betrieb auf unbestimmte Zeit eingefroren werden, weil Blitze gefährlich für die Arbeitskräfte und Technik am Rollfeld sind. Verspätungen , Chaos und große wirtschaftliche Schäden können die Folge sein.

Blitze sind rätselhaft

Der Energietechniker Stephan Pack forscht seit Jahrzehnten an der TU Graz an Blitzen. Gemeinsam mit dem Nachwuchsforscher Lukas Schwalt entwickelt er ein Prognosewerkzeug, das die Wahrscheinlichkeit von Blitzschlägen in Echtzeit berechnen kann. Bei ihrem 3-jährigen Forschungsprojekt Real Time Lightning Risk Assessment kombinierten die Forscher eine über 100 Jahre alte Messtechnik mit Künstlicher Intelligenz (KI) und moderner Datenanalyse.

Auch wenn es angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten absurd klingen mag, lässt sich derzeit kaum vorhersagen, wann und wo ein Blitz einschlägt. Die Entladungen geben Forschern immer noch Rätsel auf. „Weltweit ist eines der großen Themen, wie eine so große elektrische Ladung in einer Wolke überhaupt entstehen kann, dass es zu diesen massiven Stromentladungen kommen kann“, sagt Pack. Eine herannahende Gewitterwolke baut durch sich bewegende Luftmassen sehr dynamisch Ladung auf und ab. Ob es wirklich blitzt, hänge von der tatsächlichen Ladung in der Wolke ab, die jederzeit auch einfach „zerbröseln“ könne.