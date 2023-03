Sensationelles Bild zeigt, wie Blitzableiter funktionieren

Mit einer High-Speed-Kamera und einer großen Portion Glück ist einem Forscher in Brasilien gelungen, die Entstehung eines Blitzes aufzunehmen. Genauer gesagt, zeigt das spektakuläre Video die Funktionsweise eines Blitzableiters.

Aufgenommen wurde der Clip mit 40.000 Bilder pro Sekunde in der Nähe von Sao Paulo in Brasilien. "Es zeigt einen negativ geladenen Blitz, der sich mit einer Geschwindigkeit von 370 km/s (1.332.000 km/h) dem Boden nähert", wird der Wissenschaftler Marcelo Saba, der das Video aufgenommen hat, in einer Aussendung zitiert.