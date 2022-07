Wie funktionieren eigentlich Blitzableiter?

Ein äußeres Blitzschutzsystem erzeugt einen Weg des geringsten Widerstands und verteilt den Strom eines Blitzes in der Erde.

Bei den aktuellen Sommergewittern wird man froh sein, einen Blitzableiter am Dach zu haben. Aber wie funktioniert der eigentlich? Der Fachbegriff dafür lautet äußeres Blitzschutzsystem und hat drei Bestandteile: Fangeinrichtung, Ableitungseinrichtung und Erdungsanlage. Die Fangeinrichtung bilden in vielen Fällen Fangstangen, die von einem Hausdach emporragen, können aber auch Drähte sein, die am Dach entlang laufen, oder Seile, die etwa ganz oben zwischen Hochspannungsmasten hängen.

Blitze lieben Metall

Sie sind entweder aus verzinktem Stahl, Nirosta, Aluminium oder Kupfer. „Blitze lieben Metall“, meint Blitzforscher Gerhard Diendorfer von ALDIS. Die Fangeinrichtung bietet einen geringen Widerstand und ragt über das Gebäude hinaus. Bei einem Gewitter entstehen an allen höheren Punkten Fangentladungen, die den aus der Wolke kommenden Leitblitzen entgegenwachsen. Für irgendeine dieser Fangentladungen entscheidet sich der Blitz quasi. Welche Fangentladung am Ende den Blitz „einfängt“, könne man nie voraussagen, erklärt Stephan Pack vom Institut für Hochspannungstechnik der TU Graz.