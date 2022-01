Mehr Sicherheit in der Hochspannungstechnik: Damit beschäftigen sich Elektrotechniker Christoph Diendorfer und sein Team in ihrem Forschungslabor an der Fachhochschule Wels. Sie stellen künstliche Gefahrensituationen her und simulieren beispielsweise einen Durchschlag mit 1 Million Volt. Dieses Szenario lässt sich sogar mit einem Blitz vergleichen.

Wir haben das Team an der FH Wels besucht und mit ihnen einige ihrer Experimente durchgeführt: Teil 3 unserer Serie zu Forschungen in der Energietechnik.