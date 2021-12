Elektroauto: Was beim Kurzschluss der Autobatterie passiert

Mehr Sicherheit in der Hochspannungstechnik: Damit beschäftigen sich Elektrotechniker Christoph Diendorfer und sein Team in ihrem Forschungslabor an der Fachhochschule Wels. Sie stellen künstliche Gefahrensituationen her und simulieren beispielsweise einen Kurzschluss einer Autobatterie. Dieses Szenario stellt für Elektrofahrzeuge eine erhebliche Gefahr dar.

Wir haben das Team an der FH Wels besucht und mit ihnen einige ihrer Experimente durchgeführt: Teil 2 unserer Serie zu Forschungen in der Energietechnik.