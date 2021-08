Mercedes EQA im Test: Harte Konkurrenz für Tesla

Wir haben uns das kompakte E-SUV in Sachen smarte Funktionen, Konnektivität und Reichweite näher angesehen.

Was erwartet man sich von einem elektrischen Mercedes - Einer Automarke, die seit jeher für Komfort , (leistbaren) Luxus und Qualität steht? Soll es einen radikalen Bruch mit Altbewährtem geben? Sollen Elektroautos mit dem Stern an Etabliertem festhalten, um keine Entfremdung von treuen Kund*innen zu riskieren?

Navigationssystem orientiert sich nicht nur an exakten Adressangaben

Der EQA hat etwa vorne und hinten ein durchgängiges Leuchtband , was dem E-Auto einen leicht futuristischen Look verleiht. Auch der charakteristische Kühlergrill des GLA ist beim EQA, wie bei Elektroautos typisch, eine geschlossene Abdeckung.

Beim Außendesign des EQA hat sich Daimler wohl gedacht: Nur keine zu radikalen Veränderungen oder disruptiven Neuerungen. Denn der elektrische EQA gleicht dem Verbrenner GLA in mehrerlei Hinsicht.

Die herkömmliche Instrumententafel ist ein Display , dessen Darstellung nach persönlichen Präferenzen festgelegt werden kann. Der EQA bietet dabei eine riesige Auswahl an individuellen Anzeigemöglichkeiten , die seinesgleichen sucht: Von Navigation und Assistenzsystem über Verbrauchsdaten oder Medienwiedergabe bis hin zur Telefon-Anruflisten.

Die Ablage für Smartphones in der Mittelkonsole hat einen kabelloses Ladesystem integriert. Abseits davon sind mehrere USB-C-Ports zum Anschließen externer Datenträger oder Smartphones vorhanden. Auch für die Fahrgäste im Fond gibt es einen USB-C-Anschluss.

Geprägt ist das Cockpit von 2 Widescreen-Displays , die eine Diagonale von jeweils 10,25 Zoll aufweisen. In der Mittelkonsole sind zudem 3 riesige Lüftungsauslässe für die Klimaanlage beziehungsweise Heizung angebracht, die für meinen Geschmack ruhig kleiner ausfallen könnten. Nichtsdestotrotz wirkt das Cockpit durch die Screens und der farblichen Lichtgestaltung modern und zeitgemäß.

Steuerung des Infotainmentsystems

Besonders praktisch beim EQA ist, dass das komplette Infotainmentsystem - neben der üblichen Touch-Bedienung am zentralen Bildschirm - auch per Touchpad in der Mittelkonsole sowie mithilfe der Tasten auf dem Lenkrad gesteuert werden kann.

Das Touchpad ist für die Person auf dem Fahrersitz perfekt mit der rechten Hand erreichbar und erinnert an das Bedienelement eines Laptops.

Auf dem Lenkrad sind 2 kleine touchfähige Tasten angebracht. Mittels Wischgesten lassen sich damit die Anzeige auf der Instrumententafel sowie das Infotainmentsystem bedienen, ohne dass man die Hand vom Lenkrad nehmen muss.