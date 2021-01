Erste Probefahrt im VW ID.4: Auf dem richtigen Weg

Unterschiede zum ID.3 zeigen sich auch im Innenraum. Im ID.4 sind dort nämlich hochwertigere Materialien verbaut. Displays, Instrumententafel und Mittelkonsole unterscheiden sich vom ID.3 nur in wenigen Details.

Auch wenn die technische Basis des ID.4 mit jener des ID.3 ident ist, ist der Aufbau deutlich größer, höher und ausladender. Vermarktet wird der ID.4 als kompakter E-SUV, was sich sofort an der erhöhten Sitzposition bemerkbar macht.

Beim Testwagen handelt es sich um einen ID.4 der 1st Edition, also einem Wagen der ersten Charge. Auch die Software des Infotainmentsystems befindet sich noch im Beta-Stadium, die Serienversion der Software wird die ID.4-Fahrzeuge erst zum Marktstart im März erreichen. Dennoch wurden bei der Software zahlreiche Kinderkrankheiten bereits ausgebügelt, wie es von Volkswagen heißt.

Grundsätzlich ist das Infotainmentsystem des ID.4 intuitiv aufgebaut und lässt sich intuitiv bedienen. Die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten am Fahrzeug werden grafisch besonders übersichtlich dargestellt. Auch die Infos zum Fahrzeug, wie zum Beispiel Ladestand, verbleibende Kilometer und durchschnittlicher Verbrauch, sind übersichtlich und detailreich aufgeschlüsselt.

Der Aufbau des Infotainmentsystems ist ein wenig an die Usability von Smartphones angelehnt. Der Startbildschirm besteht aus Kacheln, die die wichtigsten Menüpunkte zeigen. Wenn man vom oberen Displayrand nach unten wischt, werden Benachrichtigungen und ein Quick-Menü angezeigt.

Eine Suche nach "Panozzalacke" findet beispielsweise nur ähnlich klingende Orte in Frankreich und der Slowakei und nicht den Badeteich in der Wiener Lobau.

Eine Suche nach "futurezone" ergibt einen gewissen Futuro Park in Zentralrussland, der 1.600 Kilometer weit von der Redaktionsadresse in Wien Heiligenstadt entfernt liegt. Sucht man jedoch nach dem Café "Futuregarden" findet die VW-Software sofort die richtige Zieladresse in der Wiener Schadekgasse.

Es bleibt also ein Glücksspiel, ob das Kartenmaterial die entsprechenden Adressdaten zu den jeweiligen Lokalitäten und Landmarks hinterlegt hat. Hoffnung macht jedenfalls, dass an der Verbesserung des Navigationsmaterials gearbeitet wird.

Android-Auto und Smartphone

Das Smartphone kann in wenigen Augenblicken mit dem ID.4 verbunden werden. Anschließend kann die integrierte Freisprecheinrichtung verwendet werden und das Smartphone zur Musikwiedergabe genutzt werden. Auch Android Auto steht zur Verfügung und wurde auf dem Display in der Mittelkonsole grafisch schön umgesetzt.