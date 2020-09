Erste Probefahrt im VW ID.3: Der Zukunft hinterher

Bedienung und Sprachassistent

Das Cockpit des ID.3 wirkt sehr aufgeräumt, übersichtlich und ganz und gar nicht überladen. Die allermeisten Funktionen werden entweder über den Touchscreen in der Mittelkonsole oder über die Tasten am Lenkrad gesteuert. Darüber hinaus gibt es auch einen Sprachassistenten, der auf das Signalwort "Hallo ID" hört.

Auf der kurzen Testfahrt war es ohne Probleme möglich, die Heizung mit "Hallo ID, mir ist kalt" zu regulieren. Auch das Steuern der Lautstärke war ohne weiteres möglich. Nur bei dem Versuch, eine Navi-Adresse per Sprachbefehl einzugeben, bin ich mehrfach gescheitert.

Das Gemurkse mit dem Navi

Wobei wir beim Navigationssystem wären: Zunächst muss der Ort eingegeben werden, dann die Straße und zuletzt noch die Hausnummer. Als ich zur Wiener Panozzalacke in der Lobau navigieren wollte, war das Navi des ID.3 ratlos. Auch der Ölhafen, der sich in unmittelbarer Nähe der Panozzalacke befindet, war dem Navi nicht bekannt. Das Eingeben eines Zielpunktes funktioniert also leider noch immer nicht so, wie man es gerne hätte.