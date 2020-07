Elektroautos haben nicht ganz zu Unrecht den Ruf wesentlich teurer als vergleichbare Verbrenner zu sein. Die Preise der großen und luxuriösen Elektro-SUVs befinden sich zum Teil um die 100.000 Euro. Die meisten gehobenen elektrischen Mittelklassewagen sind auch erst ab 40.000 Euro zu haben.

Doch mittlerweile ist Bewegung in den Markt der Elektroautos gekommen. Seit einigen Monaten bieten zahlreiche Hersteller auch elektrisch betriebene Klein- und Kompaktwagen an. Die Preise sind zwar immer noch höher als bei den Diesel- und Benzin-Autos, doch schön langsam kommen sie in einen Preisbereich, der für viele Autofahrer als leistbar zu bezeichnen ist.

Hier sind die 15 günstigsten Elektroautos in Österreich im Countdown.

15. BMW i3

Der i3 von BMW gilt mittlerweile als Klassiker unter den Elektroautos. Seit 7 Jahren wird das Fahrzeug präsentiert und es war wohl für viele der erste Berührungspunkt mit der Elektromobilität. Nun ist der i3 schon etwas in die Jahre gekommen, kann aber immer noch gekauft werden.