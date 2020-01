Deutsches Solar-Auto erreicht Crowdfunding-Ziel von 50 Millionen Euro

Ob der geplante Produktionsstart 2021 und die Auslieferung Anfang 2022 tatsächlich klappen, hängt davon ab, ob das nächste Finanzierungsziel von 205 Millionen Euro zusammenkommen. 70 Millionen davon sollen nach eigenen Angaben über Bankkredite finanziert werden. Man hofft auf weitere Investoren und Einnahmen durch den Handel mit CO2-Zertifikaten in Europa, sagte das Unternehmen gegenüber Edison.

Solarzellen für mehr Reichweite

Sono Motors Fahrzeug soll mit 248 Solarzellen ausgestattet sein und so seine 35-kWh-Batterie teilweise selbst aufladen können. Damit könnten laut Herstellerangaben 34 Kilometer zusätzlich an Reichweite gewonnen werden. Der Sion soll an einer Schnellladestation in 30 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen sein und eine Reichweite von 255 Kilometern haben.