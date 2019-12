Deutsches Solar-Auto steht vor dem Aus

Kritik am wirtschaftlichen Umfeld

In einer Presseaussendung kritisiert der Geschäftsführer von Sono Motors auch die politischen und wirtschaftlichen Vorzeichen in Deutschland. Die Bereitstellung von Wagniskapital für Start-Ups mit kapitalintensiven Geschäftsmodellen funktioniere in in Deutschland weder in der Früh- noch in der Wachstumsphase, schreibt Laurin Hahn, CEO und Mitgründer von Sono Motors: "Es muss möglich sein, ein solches Zukunftsprojekt in Deutschland umzusetzen und in den wirtschaftlichen Erfolg zu führen."

Sollte das nötige Geld bis Ende des Jahres eingesammelt werden können, verschiebt sich auch der bisher veranschlagte Zeitplan. Der Produktionsstart des Solar-Autos Sion würde sich damit auf September 2021 verschieben.