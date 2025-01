Dieses Kugel-Motorrad fährt in alle Richtungen

Mithilfe von 5 Motoren wird die Bewegung von Allseitenrädern auf die beiden Plastikkugeln übertragen. Gesteuert wird das Motorrad durch die Körperbewegung in die gewünschte Richtung.

Es wirkt wie Szenen aus einem Videospiel, die der Bastler James Bruton auf seinem YouTube-Kanal zeigt. Mit einem Motorrad auf 2 großen roten Bällen kann er in alle Richtungen steuern. Sein " Omni-Directional Ball-Wheeled Bike " nutzt Kunststoffbälle, die normalerweise von Akrobaten für den Kugellauf im Zirkus verwendet werden.

Boot im Tornado

Es ist ein absolutes Horrorszenario: Im einen Moment schaukelt man gemütlich auf offener See, im nächsten findet man sich mitten in einem Wirbelsturm wieder. Das ist einer Gruppe von Anglern in Texas passiert. Glücklicherweise ist dabei niemand zu Schaden gekommen.