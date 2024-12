Flugzeuge, Weltraum und Basteleien: Die 10 besten Videos des Jahres

Was sich unterhalb eines Ameisenhaufens befindet

28.12.2024

Spektakuläre Luftfahrt-Clips, waghalsige Astronauten, schräge Basteleien und überraschende Entdeckungen - das Best-of-"Ins Netz gegangen".

2. Rasenmähen mit Laserstrahlen: Was kann schon schiefgehen? Der erste motorisierte Rasenmäher wurde 1902 entwickelt, Rasenmäher mit sich drehenden Sicheln gibt es bereits seit den 1950er-Jahren. Seitdem haben sich Rasenmäher nicht übermäßig weiterentwickelt. Doch wir leben in einem neuen Jahrtausend. Wie wäre es also, wenn man einen Rasenmäher mit einer zeitgerechten Technologie wie Laser betreiben würde? Das hat sich auch der Tüftler Allen Pen gefragt. ➤ Mehr lesen: Was The Line mit einem kleinen Dorf in Polen gemeinsam hat

3. Als ein Astronaut frei im All flog und einen Satelliten einfing Als der Kommunikationssatellit Westar 6 im Februar 1984 mit einem Space Shuttle ins Weltall gebracht wurde, sollte er eigentlich in einer geosynchronen Erdumlaufbahn landen. Doch die Triebwerke des Satelliten versagten und er fand sich in einem unbrauchbaren Orbit wieder. Also startete die NASA im November desselben Jahres einen Versuch, den Satelliten einzufangen und ihn wieder zur Erde zurückzubringen. An Bord des Space Shuttle Discovery war unter anderem der Astronaut Dale Gardener. ➤ Mehr lesen: Wieso ist der geniale Duracell PowerCheck verschwunden? Bei einem Weltraumspaziergang entfernte sich Gardener vom Space Shuttle ohne Sicherheitsleine und flog frei zum gestrandeten Satelliten. Mit einem speziellen Gerät fing er ihn ein und brachte ihn in die Nähe des Raumschiffs, wo er mithilfe eines Roboterarms im Frachtraum verstaut wurde. Zum Spaß hielt Gardener dabei ein "For Sale"-Schild vor den Satelliten. Als Westar 6 zurück auf der Erde war, wurde er tatsächlich verkauft. AsiaSat aus Hongkong hat den Satelliten neu aufbereitet und ihn 1990 an Bord einer chinesischen Long-March-3-Rakete erneut in den Orbit gebracht.

4. Unfassbarer Start einer Boeing 737 im Sturm Der Sturm Darragh sorgte im Dezember für Aufregung und Verwüstung auf den britischen Inseln. Diese Boeing 737 der Airline KLM konnte er aber nicht davon abhalten abzuheben. Vor allem der starke Crosswind lässt den Start am Flughafen Newcastle spektakulär aussehen. In den Kommentaren wird angezweifelt, dass die Wind-Grenzwerte für den Start tatsächlich unterschritten waren. Warum sich die Piloten trotz der widrigen Verhältnisse für das Losfliegen entschieden haben, ist nicht bekannt. ➤ Mehr lesen: So vakuumiert man Lebensmittel ohne Vakuumiergerät

5. Surreale Aufnahme zeigt Stealth-Bomber B-2 in der Luft Der Tarnkappenbomber B-2 Spirit ist wohl eines der beeindruckendsten Flugzeuge aller Zeiten. Ein neues spektakuläres GoPro-Video zeigt den Jet bei einem Überflug im Rahmen der Wings Over Whiteman Air Show 2024 auf der Whiteman Air Force Base, Missouri.

6. Helikopter-Cockpit sprengt sich ab und landet per Fallschirm Das Fliegen in Helikoptern ist nicht ganz ungefährlich. Denn wenn einmal ein technisches Gebrechen auftritt, bleibt den Pilotinnen oder Piloten kaum Zeit, darauf zu reagieren. Auch Maßnahmen zur Rettung der Insassen sind oft kaum möglich, da das Fluggerät direkt in Richtung Boden stürzt. In den 1960er-Jahren hat die US-Navy allerdings ein System entwickelt, das das Leben der Insassen im Notfall retten kann. Und es war ziemlich spektakulär. Denn beim Absturz wurde einfach vollautomatisch die Passagierkabine vom Rest des Helikopters abgesprengt. Diese landete anschließend an den Leinen mehrerer Fallschirme. Im folgenden Video wird gezeigt, wie das System in einem CH-46 Helikopter getestet wird. Durchgesetzt haben sich solche Notfall-Ausstiegssysteme nicht wirklich. Heute gibt es kaum Helikopter, die die Besatzung im Falle eines Absturzes aussteigen lassen. Eine Ausnahme ist allerdings der russische Ka-52. Bei ihm werden die Rotorblätter weggesprengt, bevor sich die Pilotinnen und Piloten per Schleudersitz aus dem Fluggerät katapultieren können.

7. Was passiert, wenn man jungen Leuten Windows XP vorsetzt? Windows XP gilt als eine der erfolgreichsten Ausgaben des Microsoft-Betriebssystems. Vor 23 Jahren, am 25. Oktober 2001 kam es auf den Markt. Der offizielle Support endete 2014. In diesem Video werden mehr oder weniger junge Leute mit dem Betriebssystem konfrontiert. Und einige Millennials werden sich beim Anschauen ziemlich alt fühlen.

8. Wenn ein Zug mit einem Panzer zusammenkracht Man kennt die Situation aus Filmszenen und auch echten Videoclips: Ein Fahrzeug hat ausgerechnet auf einem Bahnübergang eine Panne oder bleibt auf den Gleisen stecken. Wenn ein herannahender Zug in das Fahrzeug kracht, kann man sich vorstellen, was passiert. Wie geht aber das Duell aus, wenn auf dem Bahnübergang ein ausgewachsener Panzer steht? Zu einer solch außergewöhnlichen Situation ist es im September in South Carolina gekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall übrigens niemand. Bei dem Kriegsgerät handelt es sich um einen M109 Paladin Howitzer - also um eine Panzerhaubitze mit einem Kaliber von 155mm, die rund 24 Tonnen auf die Waage bringt. Zum Vergleich: Der M1 Abrams Kampfpanzer hat eine Masse von 61,3 Tonnen.

9. Löschflugzeug bei waghalsigem Tiefflug gefilmt Waldbrand-Saison im US-Bundesstaat Kalifornien: Die Feuerwehr bemüht sich, die Brandherde unter Kontrolle zu halten. Unterstützt wird sie dabei von Tank-Flugzeugen, die in waghalsigen Tiefflügen Flammenschutzmittel über das Gebiet ausbringen. Bei den Flugzeugen handelt es sich oft um DC-10 Air Tanker mit einem Fassungsvermögen von maximal 45.000 Litern. Sie sind im US-Bundesstaat New Mexico stationiert und fliegen auch in den Bundesstaaten Arizona und Kalifornien. Das Pulver-Wasser-Gemisch, das die Flugzeuge verteilen, besteht hauptsächlich aus Phosphat, das auch als Dünger verwendet wird. Es verhindert, dass die Vegetation Feuer fängt. Das Mittel ist übrigens rot oder rosa, damit die Feuerwehrleute am Boden erkennen können, welche Areale damit bereits behandelt wurden. Die Rezeptur wurde aber mittlerweile so angepasst, dass sie keine dauerhaften Flecken hinterlässt.

10. Zeitlupe zeigt Abfeuern von riesigem Projektil mit 200.000 FPS Beim YouTube-Kanal "The Slow Mo Guys" dreht sich - wenig überraschend - alles um Zeitlupenaufnahmen. In einem ihrer Videos feuern sie unter anderem ein Projektil mit einem Durchmesser von 1 Zoll (2,54 cm) ab. Die Zeitlupe zeigt nicht nur den Abschuss detailliert, sondern auch wie es sich seinen Weg durch einen Block ballistische Gelatine bahnt. Sie wird zur Simulation von Körpern verwendet.