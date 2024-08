Löschflugzeug bei waghalsigem Tiefflug gefilmt

Bei den Flugzeugen handelt es sich oft um DC-10 Air Tanker mit einem Fassungsvermögen von maximal 45.000 Litern . Sie sind im US-Bundesstaat New Mexico stationiert und fliegen auch in den Bundesstaaten Arizona und Kalifornien. Das Pulver-Wasser-Gemisch, das die Flugzeuge verteilen, besteht hauptsächlich aus Phosphat , das auch als Dünger verwendet wird. Es verhindert, dass die Vegetation Feuer fängt.

Das Mittel ist übrigens rot oder rosa, damit die Feuerwehrleute am Boden erkennen können, welche Areale damit bereits behandelt wurden. Die Rezeptur wurde aber mittlerweile so angepasst, dass sie keine dauerhaften Flecken hinterlässt.

Der Wohnwagen kostete in seinem Erscheinungsjahr 2017 stolze 150.000 Euro , wurde allerdings nie in Serie produziert. Grund dafür dürfte auch sein, weil er mit seinen knapp 4,5 Metern Höhe wohl an einigen Brückenunterführungen scheitern dürfte.

Staubsaugroboter einmal anders

Staubsaugroboter scheinen sich als pukförmige Geräte durchgesetzt zu haben, die am Fußboden in unseren Wohnungen umherdüsen. Doch was, wenn man auch draußen saugen will - um etwa einen Strand oder einen Spielplatz von Zigarettenstummeln zu befreien. Dafür eignen sich die Geräte natürlich nicht. Das italienische Institut für Technologie in Genua hat sich daher etwas einfallen lassen und einen vierbeinigen Robohund mit Staubsaugerschläuchen an jedem Bein ausgestattet.