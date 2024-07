Wie man aus einem Jet-Antrieb einen Grill macht

Was ist ein Pulse-Jet? "Es ist extrem laut und hinten kommt Feuer raus", so die knappe Erklärung. Statt damit irgendwas anzutreiben, wird die enorme Hitze, die es entwickelt, zum Grillen genutzt. Mahlzeit.

Es gibt Menschen, die fragen sich nicht, ob sie etwas tun sollten, sondern nur, ob sie es können. Dazu dürften die Jungs von "The Real Life Guys" gehören, die auf ihrem YouTube-Kanal etwa ein Pulsstrahltriebwerk bauen.

Damit Knicklichter ihre Leuchtkraft entfalten, haben sie kleine Glaskapseln, die beim Knicken brechen. Das löst eine chemische Reaktion aus und die Lichter gehen an. Dass das aber auch ohne Knick, sondern mit dem Druck des Ozeans geht und wann sich die Lichter aktivieren, zeigt dieses Video.

In diesem Video wird die wichtige Frage beantwortet, die die USA gerade umtreibt: Beschleunigt der Dodge Challenger oder der Lucid Air Saphire schneller? Bei einem ausführlichen Test hat der Kanal Hagerty die beiden gegeneinander antreten lassen.

So sieht die Reise eines Koffers aus

Manchmal kommt er an, manchmal verschwindet er unterwegs. In diesem Video verfolgt "Half as Interesting" die Reise eines Check-in-Koffers und eines Handgepäck-Koffers auf einer Flugreise.