Das Space Shuttle hätte wie ein Brotkasten aussehen können

Beim Konzept C-1057 wurde die Ladebucht der Breite nach eingebaut , das Space Shuttle erhielt dadurch ein Aussehen, das viele an einen Brotkasten erinnerte . Theoretisch wäre das möglich gewesen, praktisch setzte sich ein Design durch, das eher einem Flugzeug glich. In diesem Video wird gezeigt, wie ein Start der fliegenden "Breadbox" ausgesehen hätte.

Den besten automatischen Wuzzler der Welt wollte ein Bastler bauen. In diesem Video schildert er, wieviel Tüftelei dafür notwendig war, einen Fussballtisch mit Motoren, Sensoren und Software auszustatten, um sowohl in der Defensive als auch in der Offensive gegen menschliche Tischfussballspielerinnen und -spieler mithalten zu können. Das Ergebnis ist beeindruckend, aber Menschen sind halt schon sehr anpassungsfähig.

Es ist kein Baum

Bambus ist schon beeindruckend, weil er so schnell und so hoch wachsen kann. Warum das so ist und was die Zellen des Gewächses so besonders macht, wird hier erklärt. Wichtig ist jedenfalls die Klarstellung, dass es einen klaren Unterschied zwischen Bäumen und Bambus gibt - auch wenn Bambus 30 Meter hoch werden kann.