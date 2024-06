Wieso die USA jede Woche 15 Millionen Fliegen auf Panama abwerfen

Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege gilt als Plage. Die Schmeißfliegenart nistet sich als Larve in Wunden und Körperöffnungen von Tieren (und auch Menschen) ein und kann so sogar zum Tod führen. In der Nutztierhaltung ist Schraubenwurm für Milliardenschäden verantwortlich.

Um gegen die Plage anzukämpfen, wird in Panama die "Sterile-Insekten-Technik" angewandt. Millionen von sterilen Schraubenwurmfliegen werden dort von den USA mehrmals pro Woche von einem Flugzeug abgeworfen, um so ganz Nordamerika und fast ganz Mittelamerika von den Parasiten freizuhalten. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr im Video: