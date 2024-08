Helikopter-Cockpit sprengt sich ab und landet per Fallschirm

Das Fliegen in Helikoptern ist nicht ganz ungefährlich. Denn wenn einmal ein technisches Gebrechen auftritt, bleibt den Pilotinnen oder Piloten kaum Zeit, darauf zu reagieren. Auch Maßnahmen zur Rettung der Insassen sind oft kaum möglich, da das Fluggerät direkt in Richtung Boden stürzt.

In den 1960er-Jahren hat die US-Navy allerdings ein System entwickelt, das das Leben der Insassen im Notfall retten kann. Und es war ziemlich spektakulär. Denn beim Absturz wurde einfach vollautomatisch die Passagierkabine vom Rest des Helikopters abgesprengt. Diese landete anschließend an den Leinen mehrerer Fallschirme. Im folgenden Video wird gezeigt, wie das System in einem CH-46 Helikopter getestet wird.