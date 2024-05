Mega-Tornado zerfetzt gleich mehrere Windräder

Die besten Videos der Woche: Eine kontrollierte Sprengung, der Alltag auf einem Schiff in der Nordsee und Tipps für Spurenleser*innen.

Wenn ein Tornado auf einen Windpark trifft, bedeutet das nicht, dass durch die hohen Windgeschwindigkeiten besonders viel Energie erzeugt wird. Das Gegenteil ist der Fall, wie ein Tornado im US-Bundesstaat Iowa vor einigen Tagen gezeigt hat.

Die Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 km/h haben die Windräder regelrecht zerfetzt, geknickt und umgeworfen. Ein spektakuläres Video veranschaulicht, was die Naturgewalt mit den Windrädern macht. In einem weiteren Clip ist zu sehen, welches Schlachtfeld der Tornado in dem Windpark hinterlassen hat.

