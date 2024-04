Maschinengewehr auf Drohne zerfetzt einen Pickup-Truck

In einem solchen Test wurde die Drohne nun mit 2 Miniguns des Typs M134D-H ausgestattet. Mit diesem 6-rohrigen Maschinengewehr hat die Mojave auf einem Übungsplatz mehrere Ziele am Boden angegriffen.

Das Rüstungsunternehmen General Atomics ist einer breiteren Öffentlichkeit durch seine "MQ"-Drohnen bekannt, die die US-Armee in verschiedensten Szenarien rund um den Globus einsetzt. Die Weiterentwicklung dieser unbemannten Fluggeräte ist die Mojave-Drohne , die derzeit noch als Demonstrationsplattform getestet wird.

Die Maschinengewehre haben ein Kaliber von 7,62 x 51 Millimeter und befinden sich in einem DAP-6-Behälter von Dillon Aero . Ein solche Bewaffnung ist in der Lage 3.000 Schuss pro Minute abzugeben. Das Gewicht eines voll beladenen DAP-6 beträgt rund 160 Kilogramm .

In einem Video ist zu sehen, wie die Drohne auf einen Pickup-Truck feuert und dieser anschließend explodiert. Vermutlich wurde das Fahrzeuge dort mit vollem Tank platziert, damit der Angriff eine Explosion zur Folge hat. Die Munition der Minigun hat nämlich keine Sprengladungen integriert.

Die Mojave-Drohne ist bei dem Test insgesamt 7 Attacken geflogen und hat dabei rund 10.000 Schuss abgegeben. Solche Minigun-Behälter werden ansonsten hauptsächlich auf Hubschraubern montiert und verwendet.

Tests mit der Mojave-Drohne

General Atomics führt seit 2021 ausgiebige Test mit der Mojave-Drohne durch. So wurden unter anderem Starts und Landungen auf besonders kurzen Pisten demonstriert, auch auf dem britischen Flugzeugträger HMS Prince of Wales. Ebenso ist in einem Video zu sehen, wie die Drohne von einer unbefestigten Piste startet und wieder landet.

