Das größte Mega-Containerschiff der Welt wurde ausgeliefert

Die MSC Tessa , das weltgrößte Containerschiff, wurde von der China State Shipbuilding Corporation fertiggestellt und an den Betreiber Mediterranean Shipping Company (MSC) übergeben.

Anzahl an Containern

Bei der Anzahl an beförderbaren Standardcontainern, stellt die MSC Tessa allerdings die Konkurrenz in den Schatten. Die nächstgrößeren Schiffe, etwa die Ever Alot und andere Schiffe von Evergreen, haben dieselben Maße, können aber maximal 24.004 Container laden.

Das Limit beim Bau immer noch größerer Schiffe liegt nicht bei der Konstruktion dieser Riesen, sondern beim Handling in den angesteuerten Häfen. Dort müssen die Schiffe nämlich bestimmten Kriterien entsprechen, damit sie auch schnellstmöglich und unkompliziert abgefertigt werden können.