Was mit Spielzeug unter "Hochspannung" passiert

Diesmal in den besten Videos der Woche: Flammen machen Schallwellen sichtbar und ein extrem verrückter Landeanflug.

Man nimmt ein billiges Elektrospielzeug, schließt einen Trafo an und fährt die Spannung langsam nach oben. Dass die zusätzlichen Volt dem trashigen Spielzeug nicht guttun, versteht sich von selbst.

Die Videos von dem YouTube-Kanal "High Voltage Toys" sind unterhaltsam anzusehen. Ok, streng genommen handelt es sich nicht um Hochspannung, sondern Überspannung. Das ändert allerdings nichts daran, dass sich so manches Spielzeug wie auf Drogen verhält. Und weil die Clips so lustig sind, hier gleich ein paar davon ....