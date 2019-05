Deutsches Solar-Elektroauto bereits 10.000 Mal reserviert

Die Solarmodule, die bis zu 34 zusätzliche Kilometer Reichweite täglich ermöglichen sollen, sind in Motorhaube, Kotflügel, Seiten, Dach und Heck integriert. Darüber hinaus kann die Batterie, die über eine Kapazität von 35 kWh auch über herkömmliche Ladestationen aufgeladen werden und soll bis zu 255 Kilometer Reichweite nach WLTP-Standard gewähren. Der finale Preis könnte aber noch von den kommunizierten 25.500 Euro abweichen, da der Akku als Einzelbauteil getrennt verrechnet wird.

Auto und Akku separat

Sono Motors zufolge beträgt der Grundpreis für das Auto nämlich nur 16.000 Euro. Die Kosten für die Batterie gibt das Unternehmen mit 9500 Euro an. Bei Verfügbarkeit des Fahrzeugs soll die Batterie nach dem aktuellen Marktpreis berechnet werden. Neben dem einmaligen Kauf soll es aber auch die Option geben, die Batterie zu mieten oder zu leasen. Um Produktionskosten zu sparen, wird das Auto nur in einer Ausführung produziert. Durch die Integration von Solarzellen in der Außenhülle fallen laut Sono Motors zudem keine Kosten für die sonst teure Lackierung an.