Samsung-CEO überraschend gestorben

Der Co-CEO des südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung ist tot. Der Konzern teilte am Dienstag in der Früh mit, Han Jong-Hee sei an Herzstillstand gestorben. Han war bei Samsung für die Bereiche Unterhaltungselektronik und mobile Geräte zuständig.

Ursprünglich ist Jong-Hee 1988 zu dem südkoreanischen Unternehmen gestoßen. Er war mehrere Jahre für die TV-Sparte von Samsung verantwortlich, bevor er 2021 zum CEO der Handy-Sparte wurde.

