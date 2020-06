Citroën stellt Elektroauto ë-C4 vor

Die relativ hohe Reichweite bei vergleichsweise kleinem Akku erreicht das System unter anderem durch die optimierte Rückgewinnung der Brems- und Verzögerungsenergie und das aerodynamisch gestaltete Design. Wie bei einem Formel-E-Auto wird die Batterie durch diese Rekuperation teilweise nachgeladen.

An öffentlichen Schnellladestationen (100 kW) erhält man in 30 Minuten 80 Prozent Kapazität. Nach 10 Minuten laden kann man weitere 100 Kilometer fahren. Die von der PSA-Gruppe für zuhause propagierte Wallbox-Lösung lädt das Auto in fünf bis sieben Stunden vollständig auf. Vermarktet wird der ë-C4 als Familienfahrzeug für den urbanen Raum, aber auch für Langstrecken-Fahrten.

Redesign außen und innen

Die äußere Karosserie greift SUV-Elemente wie einen hohen Radstand und große Räder auf. Beim Design wurden zudem Elemente des futuristischen Konzept-Autos 19_19 wie die LED-Rückleuchten in V-Form übernommen, wie Citroën-Designchef Pierre Leclerq auf Rückfrage der futurezone erklärt. Auch die Neugestaltung der Vorderseite habe sich teilweise an den Konzeptstudien orientiert, sagte Leclerq.