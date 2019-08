JAC e-S2 im Test: Elektro-SUV aus China zum Kampfpreis

Praxiserfahrungen

Was einem beim JAC e-S2 gleich einmal auffällt, ist, wie verspielt das Fahrzeug gestaltet wurde. Die Designer nahmen offenbar Anleihen an verschiedensten "coolen" Elementen anderer Automodelle und mischten sie im e-S2 kurzerhand zusammen. Plastikteile in Carbonoptik an den Türen und rote Nähte auf schwarzen Ledersitzen erinnern an Sportwagen. Die Fahrzeugschnauze mit seinen punktförmigen Vertiefungen erinnert an die Front des Hyundai Kona. Die nach hinten hochgezogene Fensterlinie erinnert an den Toyota C-HR.

Klappe hoch

Die für mich persönlich netteste Spielerei ist die per Knopfdruck hochschnellende Frontabdeckung, die den Ladeanschluss enthüllt. Auf Platz zwei meiner Lieblingsinnovationen liegt das Sonnenbrillenfach, das anstelle des Haltegriffs über dem Fahrersitz montiert wurde. Fantastisch ist die 3D-Rundumsicht, die man per Knopf auf der Mittelkonsole am zentralen Display aufruft. Die Auflösung ist mäßig, aber die Darstellung der Umgebung akkurat. Beim Ein- und Ausparken ist die Funktion wirklich hilfreich.

An anderen Stellen im e-S2 merkt man, dass chinesisches Publikum andere Maßstäbe bei der Verarbeitung gewohnt ist. Freiliegende, rot markierte Schrauben an den Vordersitzen, ein Deckel zur Bordbatterie mit Klettverschluss vor der Rückbank oder nicht ganz sattelfeste Deutsch-Übersetzungen im Bordentertainment-System sind Beispiele dafür.

Gut in Fahrt

Das Fahrerlebnis mit dem JAC e-S2 ist dagegen recht zufriedenstellend. Aktiviert wird das Fahrzeug mittels klobigem Funkschlüssel und "Power"-Knopf anstelle des Zündschlosses. Die Beschleunigung des kleinen SUV ist im unteren Geschwindigkeitsbereich beachtlich. Von null auf 100 km/h dauert es aber doch 12 Sekunden. In der Stadt ist man jedenfalls sehr quirlig unterwegs. Die Federung ist straff, aber nicht unkomfortabel.

Auf der Autobahn kann die angegebene Höchstgeschwindigkeit leicht überschritten werden. Die Verbrauchsanzeige am Armaturenbrett gerät dabei jedoch in den roten Bereich. Was die Zuladung anbelangt, sollte man eher kleines Gepäck und kleine Passagiere mit an Bord nehmen. Auf der Rückbank steht man mit 1,90 Meter Körpergröße jedenfalls unangenehm am Dach an. Wer die Rücksitzlehnen umlegt, erhält keine ebene Ladefläche. Die Ladekante ist relativ hoch.