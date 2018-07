Rasant in die Kurven

Bei den Fahroptionen findet man im Model 3 eine geringere Auswahl als im Model S oder Model X. Die Direktheit der Lenkung lässt sich dreistufig regulieren, bei der Beschleunigung kann man nur zwischen "Chill" und "Sport" wählen. Mit letzterer Option entfaltet der Heckmotor vom Stand weg 525 Newtonmeter. Hundert km/h erreicht man damit in etwa fünf Sekunden. An die 2,4 Sekunden des Model S P100D kommt das zwar nicht heran, aber wie Tesla-Gründer Elon Musk versprochen hat, entspricht das immerhin der Leistung eines BMW M3.

Was beim Fahren mit dem Model 3 gleich einmal auffällt, ist die Übersicht, die den großen Brüdern S und X weit überlegen ist. Die vergleichsweise "normalen" Dimensionen des Model 3 machen es wesentlich leichter, durch dichten Verkehr und enge Gassen zu manövrieren.

Das Fahrwerk des Model 3 ist relativ straff. Eine Luftfederung zur Komfort-Variierung ist nicht vorhanden. Bei hohen Geschwindigkeiten sind die Windgeräusche deutlich lauter als bei den größeren Tesla-Modellen. Die Kurvenlage des 1,7 Tonnen schweren und mit 19-Zoll-Reifen ausgestatteten Elektroflitzers ist phänomenal. Durch den Hinterradantrieb kann man auf nassem Asphalt oder Schotter auch mal ein bisschen driften.

Komfortables Cruisen

Wer die Energie-Rekuperation nicht von normal auf niedrig verstellt, braucht das Bremspedal nur selten verwenden. Beim Loslassen des Gaspedals wird schnell verzögert. Wer die Fußarbeit einstellen möchte, kann mit einem Tipp auf den Gangwahlhebel rechts hinter dem Lenkrad den adaptiven Tempomaten starten. Der Tesla passt sich dabei der Geschwindigkeit der vor ihm fahrenden Autos an und hält exakt einen vom Fahrer mehrstufig wählbaren Abstand. Die Nutzung des Autopilots ist in Österreich noch verboten.

Das Bordentertainment konnte ich mangels Internetverbindung nur bedingt testen. Da mich aus unerfindlichen Gründen auch das eingebaute Radio im Stich ließ, konnte ich die Soundanlage nur per Bluetooth-Verbindung zum Smartphone ausprobieren. Die Klangqualität ist ausgezeichnet. Der Subwoofer im Heck könnte möglicherweise etwas weniger Kraft als jene im Model S oder X haben, aber das fällt nicht weiter ins Gewicht.

Reichweite und Aufladen

Wirklich bemerkenswert beim Model 3 ist die Reichweite. Während die noch verfügbaren Kilometer in anderen Teslas oft weit schneller purzeln, als die tatsächlich zurückgelegte Distanz, bekommt man im Model 3 meist, was einem versprochen wird. "Wir haben knapp 10.000 Kilometer mit dem Model 3 zurückgelegt und sind überzeugt, dass man damit weiter kommt, als mit einem Model S oder X mit 100-kWh-Batterie", meint Scheurecker. Verantwortlich dafür sind seiner Meinung nach bessere Aerodynamik, ein geringeres Gewicht, aber auch ein effizienterer Motor.

Fahrer von G-Electric haben laut eigenen Angaben Reichweiten von über 550 Kilometer erzielt, "ohne besonders ökonomisch zu fahren". Vor allem auf der Autobahn seien die Verbrauchswerte des Model 3 herausragend, meint Scheurecker. Bei hohen Geschwindigkeiten erziele der Tesla sogar bessere Resultate als der Hyundai Ioniq, der für den Elektroauto-Experten als besonders effizient gilt.

Aufgeladen habe ich das Model 3 während der beiden Testtage ausschließlich an kostenlos benutzbaren Stationen: Einmal an der Schnellladestation Weigelsdorf in Niederösterreich, zweimal an einer der neuen Tanke-Stationen von Wien Energie in Wien. Letztere können noch bis 1. Oktober gratis genutzt werden. Für das Testfahrzeug erhielt ich einen eigenen Adapter, da der US-Ladeanschluss nicht deckungsgleich mit dem europäischen Tesla-Anschluss (Typ 2) ist.