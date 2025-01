Aufgeflogen: Populäre illegale Sport-Streaming-Seiten stellen Betrieb ein

Illegale Sportübertragungen im Internet boomen weltweit. 2 beliebte Portale in den USA wurden nun offline genommen.

In den USA sind zwei beliebte Webseiten für illegales Sport-Streaming offline, wie Sportico berichtet. Besuchern der Portale Methstreams und Crackstreams wurde am Montag nur noch die Meldung angezeigt, dass sie „eine Pause“ vom Live-Streaming machen. Außerdem wurden die Besucher aufgefordert, einer Discord-Gruppe beizutreten, in der sie weiterführende Infos erhalten.

Weltweit sind die Besuche von illegalen Sport-Streaming-Seiten seit 2019 um 12 Prozent gestiegen, schätzt die Anti-Piraterie-Plattform Muso. Laut Harvard Business Review entgehen der globalen Sportindustrie jährlich 28 Milliarden Dollar durch illegales Streaming. Allein 17 Millionen Zuschauer sollen den Super Bowl 2024 auf diese Weise verfolgt haben.

Teure Übertragungsrechte

Medienunternehmen zahlen in der Regel sehr viel Geld, um exklusive Rechte für Sport-Übertragungen zu erhalten. Laut Sportico sind die Medienverträge der US-Profi-Football-Liga mehr als 125 Milliarden Dollar wert. Illegale Streaming-Plattformen bringen die Rechteinhaber um ihre Werbeeinnahmen. Die auf den illegalen Portale schalten zwar oftmals ebenfalls Werbung, aber die Einnahmen landen in den Taschen der Betreiber und nicht bei denen, die die Rechte besitzen.

Über die genauen Gründe für ihre Einstellung haben die Betreiber der Streaming-Seiten bisher keine Erklärung abgegeben. Sportico geht davon aus, dass es an Urheberrechtsstreitigkeiten liegt. Möglicherweise wurden die Betreiber von Internetdienstanbietern zum Betriebstopp gezwungen. Allerdings hätten die Betreiber von Methstreams und Crackstreams auch eine mögliche Rückkehr angedeutet.