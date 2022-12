5 kostenlose und legale Alternativen zu Streaming-Diensten

Das immer größer werdende Angebot an Streaming-Diensten geht ins Geld. Wir stellen euch Plattformen vor, die gratis unterhalten.

Mit Paramount+ wächst die Auswahl an Streaming-Möglichkeiten weiter an. Wer überall mitschauen möchte, zahlt in Österreich über 80 Euro im Monat für Abos bei mindestens 8 Diensten.

Dabei finden sich im Internet einige Angebote, die völlig kostenlos und legal Filme, Serien und Dokumentationen anbieten. Die futurezone stellt 5 von vor.

arte mediathek

Nein, das Online-Angebot (hier) des deutsch-französischen Senders ist nicht nur für Film- und Philosophie-Student*innen eine wahre Goldgrube. Die Mediathek steckt voller spannender und ständig wechselnder Dokumentationen (aktuell "Die Rote Armee"), regelmäßigen Shows ("Tracks"), Konzerten ("The Doors") und Filmen ("Die Herzogin").

Sie werden nach Themenblöcken und aktuell brisanten Themen geordnet. Man verliert sich so schnell in den Inhalten, die zwischen wenigen Minuten bis mehrere Stunden lang sind, dass man gar keine Zeit mehr für kostenpflichtige Dienste hat.

Öffentlich rechtliche Mediatheken

Zugegeben, früher waren die Mediatheken der deutschen öffentlich-rechtlichen Programme schlecht bis sehr schlecht. Die Zeiten sind aber vorbei, denn bei ARD, ZDF und 3sat kann man gut stöbern.

Zwar kann man aus Österreich kein Live-TV sehen, die On-Demand-Bereiche sind aber gefüllt mit spannenden Dokus und gut produzierten Serien wie "Das Boot" (ZDF) oder "Sloborn" (ZDF). Wie bei der ORF TVThek sind viele Inhalte nur für kurze Zeit verfügbar, weshalb man regelmäßig vorbeischauen sollte.

Netzkino.de

Wer nach wenig anspruchsvoller aber kurzweiliger Unterhaltung sucht, wird bei Netzkino.de fündig. Ohne Registrierung oder die Eingabe irgendwelcher Daten klickt man auf einem Film und dieser startet sofort.

Die Seite ist werbefinanziert und besitzt die Rechte für die angebotenen Filme. Das hier ganz tief in die B- und C-Movie-Kiste gegriffen wird, ist schnell ersichtlich. Man findet Filme, die in den 90ern gar nicht erst im Kino, sondern gleich auf VHS erschienen sind. Manchmal ist das aber genau die richtige Unterhaltung. Man findet aber auch "Scream 4" und Hanekes "Funny Games", wenn man sich weit genug durch den groben Unfug klickt.

Pluto.tv

Die Plattform Pluto.tv gehört Paramount und bietet sowohl Live-Fernsehen als auch On-Demand-Inhalte. Dort findet man eine kuriose Auswahl deutscher und internationaler Filme und Serien, wie "Herkules in New York" mit Arnold Schwarzenegger, "21 Jumpstreet" mit Johnny Depp oder Elvis’ "Café Europa".

Zwischendurch findet man aber auch die erste Staffel von "Star Trek Discovery", allerdings nur in der deutschen Fassung. Die Navigation der Website ist umständlich und das "Live-TV starten" drängt sich bei jedem Klick penetrant auf, aber man findet sich schon zurecht.

Amazon freevee

Weniger bekannt als Amazons kostenpflichtiges Prime-Angebot ist die Gratisversion "freevee". Sie läuft mit Werbung und bietet ein sehr überschaubares Angebot an eigenen Serien und Shows.

Man darf sich hier kein großes Qualitätskino erwarten. Für einen gemütlichen Sonntag auf dem Sofa und wenig Anspruch an das gebotene Programm reicht es aber allemal aus.