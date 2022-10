Netflix startet Streaming mit Werbung: Das kann das Werbe-Abo

Der Streaming-Anbieter bringt ab Anfang November in ausgewählten Ländern sein Werbe-Abo an den Start. Österreich ist nicht dabei.

Netflix bietet seine neue Version mit Werbeanzeigen günstiger als das bisherige Basis-Abo an. Es soll 4,99 Euro kosten und ab 3. November in 12 Ländern verfügbar sein. Neben den USA sind das unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Österreich ist nicht darunter. In weiteren Ländern solle das Werbe-Abo im Laufe der Zeit auf den Markt kommen, teilte der Streamingdienst am Donnerstag mit.

Und so sieht das Werbe-Abo im Detail aus:

Die Werbespots sollen 15 oder 30 Sekunden lang sein und während der Serien und Filme oder davor laufen.

lang sein und während der Serien und Filme oder davor laufen. Nutzer*innen müssten sich durchschnittlich auf vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde einstellen.

einstellen. Die Bildqualität gibt der Anbieter mit 720p/HD an, genauso hoch wie beim Basis-Tarif für knapp 8 Euro, der ebenfalls auf HD nachgerüstet wird.

an, genauso hoch wie beim Basis-Tarif für knapp 8 Euro, der ebenfalls auf HD nachgerüstet wird. Beim Werbeabo gibt es auch keine Download-Funktion .

. Aus Lizenzgründen werden auch zahlreiche Filme und Serien in der werbefinanzierten Version nicht verfügbar sein. Die Rede ist von bis zu 10 Prozent des Katalogs.

Das Abo könne jederzeit geändert oder gekündigt werden. Auf die bisherigen Abos habe das neue Modell keine Auswirkungen. „Das Basis-Abo mit Werbung ergänzt unsere bestehenden werbefreien Basis-, Standard- und Premium-Abostufen", heißt es in der Aussendung.

Bisher gibt es bei Netflix keine Werbespots.