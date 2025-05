Damit will Disney+ Abonnenten überzeugen

Normalerweise läuft es so: Man bezahlt für einen Streaming-Dienst wie Netflix oder Disney+ und bekommt dafür Filme und Serien. Disney+ will seinen Abonnenten jetzt aber anscheinend mehr bieten.

Der Streaming-Dienst hat angekündigt, zahlenden Kunden besondere Rabatte oder Fan-Erlebnisse zu ermöglichen. Das Vergünstigungsprogramm “Always on Perks” wurde bereits gestartet.

Was Abonnenten erwartet

Disney+ will seine Abonnenten nicht nur mit Filmen begeistern. Ab jetzt erhalten Abonnenten Zugang zu verschiedenen Rabatten. Die Rede ist beispielsweise von sechsmonatigen Dash-Pass-Mitgliedschaften. Dabei handelt es sich um ein Abo von DoorDash, einem US-amerikanischen Lieferdienst. Darüber hinaus gibt es auch ein zweimonatiges Super-Duolingo-Abo für zahlende Abonnenten.

Außerdem gibt es 20 Prozent Rabatt bei Adidas oder Tickets für die Weltpremiere von Freakier Friday. Wem das noch nicht reicht, der kann sich vielleicht über eine viertägige Kreuzfahrt mit der Disney Destiny freuen. Dafür muss man aber an einem Contest teilnehmen. Ermäßigungen gibt es auch für Walt Disney World Ressorts.

Laut dem Unternehmen wird es regelmäßig neue Vergünstigungen geben. Die Teilnahme am Vergünstigungsprogramm ist kostenlos, erfordert aber ein Abo. Derzeit gilt das Angebot nur für Kunden in den USA. In Zukunft soll es aber auch auf andere geografische Regionen ausgeweitet werden, heißt es von fast company.

Auch Hulu startet ein Vergünstigungsprogramm

Diesen Schritt macht Disney+ wahrscheinlich nicht nur aus Gutherzigkeit. Den Streaming-Dienste haben das große Problem, dass Abonnenten kündigen, wenn sie eine Serie oder bestimmte Filme fertig geschaut haben. Mit einer Aktion wie dieser, erhofft sich das Unternehmen wahrscheinlich, diesem Trend entgegenzuwirken.

Neben Disney+ wird am 2. Juni auch ein Vergünstigungsprogramm vom Streaming-Anbieter Hulu, der zu Disney gehört, eingeführt. Dort sollen Rabatte und Goodies im Sommer wöchentlich neu aufgelegt werden.

Hulu-Abonnenten haben zum Beispiel die Chance Tickets für das Lollapalooza-Festival oder die Jimmy Kimmel Live Show zu gewinnen. Vergünstigungen soll es auch für Microsoft und LG Electronics geben. Auch hier muss man für die Vergünstigungen und Gewinnspiele nicht extra zahlen.