Disney+ geht gegen Account-Sharing vor

Das Teilen von Passwörtern ist bald Geschichte. Dafür will Disney+ einige Verbesserungen bringen.

Im Juni werde man zunächst nur in einigen Ländern durchgreifen. Flächendeckend solle das Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus ab September unterbunden werden. Das sei eine Maßnahme, um den Streaming-Dienst nach Milliardenverlusten in die schwarzen Zahlen bringen.

Die Zeiten, in denen man sich einen Account bei Disney+ mit Freunden geteilt hat und die Inhalte besonders günstig streamen konnte, sind bald vorbei. Der Streaming-Dienst wird demnächst gegen Account-Sharing und Passwort-Teilen vorgehen, wie Disney-Chef Bob Iger in einem Interview bekannt gegeben hat.

Verbesserungen bei Disney+

Disney hofft aber auf die Attraktivität seines Streaming-Angebots mit Filmen und Serien rund um "Star Wars" und die Marvel-Superhelden. Zugleich bieten die Streaming-Dienste günstigere Abos mit Werbeanzeigen an.

Iger will bei Disney+ auch die Empfehlungen verbessern, um Nutzer*innen für sie interessante Filme und Serien prominenter zu präsentieren. In einigen Ländern solle stärker auf lokale Produktionen gesetzt werden, sagte er in dem Interview.

Neuausrichtung von Disney

Der 73-jährige Iger war eigentlich schon im Ruhestand, kehrte dann aber im November 2022 an die Disney-Spitze zurück, um seinen glücklosen Nachfolger Bob Chapek abzulösen. Sein aktueller Vertrag läuft bis Ende 2026.

Iger steht vor der Herausforderung, den Konzern auf ein profitables Streaming-Geschäft auszurichten, während die Einnahmen im amerikanischen Kabel-TV-Markt sinken und auch die Kino-Erlöse zuletzt schwächelten.

Er will zudem in den kommenden Jahren 60 Milliarden Dollar in Disneys Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffe investieren, die zu einer zentralen Geldquelle für den Konzern geworden sind.