Apple kündigt Entwicklerkonferenz WWDC an

Wie Apple am Abend bekannt gegeben hat, findet seine Worldwide Developers Conference (WWDC) dieses Jahr Anfang Juni statt. Sie gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen im Apple-Kalender, weil dort Neuerungen an den Betriebssystemen angekündigt werden.

Die Konferenz beginnt mit einer Keynote am 9. Juni, bei der Entwicklerinnen, Entwickler und Studierende vor Ort im Apple Park in Cupertino dabei sein können. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in Videosessions in direkten Kontakt mit Expertinnen und Experten aus den Apple-Design- und Ingenieurs-Teams treten. Sie können dadurch Unterstützung für die Weiterentwicklung ihrer Apps und Spiele bekommen, heißt es von Apple.

Teilnahme über App oder YouTube

Interessierte können die WWDC kostenlos über die Apple Developer App, die Apple Developer Webseite und im Apple Developer YouTube-Kanal verfolgen. „Wir freuen uns sehr, ein weiteres fantastisches Jahr mit unserer globalen Entwickler-Community auf dieser WWDC feiern zu können“, sagt Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple. „Wir können es kaum erwarten, die neuesten Tools und Technologien zu teilen, die Entwickler stärken und ihnen helfen werden, weiterhin innovativ zu sein.“

Die bei der WWDC 2024 angekündigten Features von Apple Intelligence bleiben bisher noch hinter den Erwartungen zurück. Innerhalb der EU sind die KI-Funktionen bisher noch nicht verfügbar.