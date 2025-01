Apple Intelligence ist bald auf Deutsch verfügbar

Apple-Boss Tim Cook hat verraten, wann die KI-Funktionen in 8 weiteren Sprachen kommen werden.

Verfügbarkeit in der EU

Innerhalb der EU funktioniert Apple Intelligence bisher noch nicht. Das liegt an den Regelungen des Digital Markets Act der EU. Apple ist aber zuversichtlich, dass diese rechtlichen Probleme bald beseitigt sind. Auf der Support-Website ist zu lesen, dass die Kernfunktionen von Apple Intelligence im April für User in der EU freigeschaltet werden – also voraussichtlich zeitgleich mit den neuen Sprachen.

An den Gerätevoraussetzungen für Apple Intelligence wird sich nichts ändern. Die Funktionen setzen ein Smartphone aus der iPhone-16-Reihe voraus oder ein iPhone 15 Pro bzw. Pro Max. Bei iPads unterstützen Modelle mit den Prozessoren A17 Pro, M1 oder neuer die KI-Funktionen. Bei Macs ist ebenso ein M1 oder neuer die Voraussetzung für Apple Intelligence.