Auf welchem Streamingdienst läuft was? So findet ihr es heraus

Über die Jahre sind immer mehr neue Anbieter dazugekommen, die uns ein Abonnement verkaufen wollen. Neben den mittlerweile immensen Kosten ist es oft auch eine Aufgabe herauszufinden, wo was läuft . Glücklicherweise gibt es hier einige Apps, die uns beim Suchen und Finden von Inhalten unterstützen.

Wohl am wichtigsten ist der Abschnitt, wo wir die Inhalte sehen können. JustWatch zeigt uns, wo wir die Filme und Serien streamen oder auch kaufen bzw. leihen können und wie viel das kostet. Suchen wir bestimmte Inhalte, reicht ein Tippen auf die Lupe, um alle Streamingdienste nach unseren Wünschen zu durchforsten.

In erstere Kategorie fallen insgesamt 34 Dienste , darunter Netflix und Disney+, aber auch eher unbekannte wie True Story oder Broadway HD. Haben wir unsere bevorzugten Dienste angehakt, berücksichtigt die App diese ab sofort.

Wer JustWatch nutzen möchte, sollte beim ersten Start in die Einstellungen gehen. Dort können wir nicht nur unser Land anpassen , viel wichtiger ist die Liste der Streamingdienste, die wir nutzen möchten. Unterschieden wird hier zwischen Abonnement, Kaufen/Leihen und Kostenlos.

Gesucht wird im Reiter Suche, wo wir einfach den Namen eingeben können. WerStreamt.es spuckt uns dann eine Übersichtsseite mit Inhaltsangabe sowie Verfügbarkeit aus. Hier zeigt uns die App, wo der Film oder die Serie zu sehen ist, ob diese zum Kaufen, Leihen oder in einem Abonnement, hier als Flatrate bezeichnet, verfügbar sind. Tippen wir auf eines der Angebote, versucht uns die App weiterzuleiten, wobei hier immer ein Umweg über den Browser gemacht wird.

Um diese Anbieter zu setzen, brauchen wir einen Account bei WerStreamt.es, der direkt in der App angelegt werden kann. Zur Auswahl haben wir Größen wie Neflix, Disney+ und Amazon, aber auch Wakanim, filmingo oder alleskino. Ebenfalls mit dem Account möglich wird das Führen von Merklisten sowie der Erhalt von Benachrichtigungen , wenn unsere gewünschten Inhalte verfügbar werden oder es Änderungen gibt.

Streampicker

Während uns Stream-Suchmaschine einen Einblick in explizit von uns gesuchte Inhalte geben, verfolgt die neue App Streampicker einen anderen Ansatz. Statt uns in das Überangebot zu werfen, möchte die App Empfehlungen geben, die wir für unseren nächsten Streaming-Abend nutzen können. Jeden Tag erhalten wir 5 neue Vorschläge von Streampicker, die wir uns zu Gemüte führen sollen. Streampicker versieht die jeweiligen Vorschläge mit Tags, also beispielsweise „Neustart“, „Beliebt“ oder „Geheimtipp“.

Jede dieser Empfehlungen ist mit einer kurzen Bildsequenz versehen, tippen wir darauf, erhalten wir mehr Informationen. Hier gibt es dann eine Inhaltsangabe sowie verkürzte Bewertungen aus dem Internet zu sehen. Außerdem zeigt die App die beteiligten Schauspieler*innen.

Wahrscheinlich am wichtigsten und auch praktischsten ist die Angabe, wo die jeweilige Empfehlung gestreamt wird. Hier können wir auf „Stream starten“ tippen und werden direkt in die jeweilige App weitergeleitet. Vertreten sind die gängigen Streamer von Disney+ bis Sky X/WOW und auch Freevee. Über die Merkliste hinaus enthält die frisch geschlüpfte App sonst noch keinerlei Features.

Streampicker ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.