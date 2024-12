8 Sachen, die man mit einem alten Handy oder Tablet machen kann

Was man mit einem alten Handy machen kann

Ein altes Handy muss nicht im Müll landen. Es gibt zahlreiche praktische Anwendungsmöglichkeiten.

Man hält ein neues Smartphone in der Hand und blickt etwas wehmütig auf das alte Gerät. Es ist zwar in die Jahre gekommen, etwas abgenutzt, aber es funktioniert noch. Einfach ins Recycling damit? Kommt nicht infrage. Für ein altes Handy oder ein altes Tablet gibt es einige Möglichkeiten, die Geräte sinnvoll weiterzuverwenden. Natürlich kann man in Betracht ziehen, das alte Gerät weiterzugeben, zu verkaufen oder es in ein Refurbed-Programm zu geben. Für ältere Android-Geräte wird man hier nicht mehr allzu viel Geld bekommen, iPhones verlieren hingegen deutlich langsamer an Wert. ➤ Mehr lesen: Wie ich meinem alten Handy neues Leben eingehaucht habe Raus aus der Schublade Bevor man versucht, das alte Handy oder Tablet zu verscherbeln oder bevor es in einer Schublade landet, sollte man hier die Möglichkeiten durchstöbern. Vielleicht ist ja die eine oder andere Afterlife-Anwendung dabei: Digitaler Fotorahmen

Externe Webcam

Navi und Musikzentrale im Auto

Dashcam im Auto

Display für das Fahrrad

Überwachungskamera

Babyfon mit Kamera

Smarte Türklingel

Spezielle Fotorahmen-Apps für alte Handys Rund um das 2. Leben von Smartphones hat sich in den vergangenen ein kleines Ökosystem aus allerlei brauchbaren Apps entwickelt. Diese Anwendungen sind darauf spezialisiert, einem eigentlich ausgedienten Handy ein neues Leben einzuhauchen. Da gibt es beispielsweise Apps wie "Fotoo" für Android-Handys oder "Digital Photo Frame" für iPhones, die aus einem alten Gerät einen digitalen Fotorahmen machen können. ➤ Mehr lesen: 12 Apps für dein altes Smartphone Mit App zur externen Webcam Mit Apps wie DroidCam (Android, iOS) oder Camo Camera (Android, iOS) lässt sich etwa ein Smartphone mit einem Computer verbinden, sodass die Handy-Kamera als Webcam für Videotelefonie genutzt werden kann. Das ist sinnvoll, da manche Laptops nur eine miese Webcam verbaut haben. Außerdem kann das Smartphone beliebig platziert werden. Auf diese Weise lässt sich die unvorteilhafte Perspektive umgehen, mit der man von Laptop-Kameras aufgezeichnet wird. ➤ Mehr lesen: So nutzt man das Smartphone als Webcam

Smartphone als Webcam verwenden © pexels / vanessa garcia

Altes Handy als Display im Auto Das digitale Angebot und die Displays in gar nicht allzu alten Autos sind in der Regel mit einem besseren Taschenrechner vergleichbar. Das Smartphone mittels Handy-Halterung in der Mittelkonsole zu montieren, gehört daher zum Alltag. Ein altes Smartphone könnte man eventuell dazu verwenden, es dauerhaft im Cockpit des Fahrzeugs anzubringen - als Navi und Musikzentrale. Damit es auch online ist, würde sich der Hotspot des hauptsächlich verwendeten Smartphones eignen. Eine Vorrichtung für das Handy im Auto gibt es bereits ab rund 10 Euro. Wer einen Schritt weitergehen möchte, könnte sich auch überlegen, sein ausgedientes Tablet in der Mittelkonsole zu befestigen. Mit dem größeren Touchscreen ließe sich das Interieur eines älteren Autos ins 21. Jahrhundert befördern. Für rund 23 Euro bekommt man eine passende Halterung. ➤ Mehr lesen: Handy-Display selbst tauschen: Wenn ich es schaffe, schafft ihr das auch

Diese Halterung für Tablets kostet 23 Euro. © Hersteller

Altes Handy als Dashcam im Auto Im Auto könnte ein altes Handy auch als Dashcam herhalten - also eine Kamera, die am Armaturenbrett angebracht wird und das Verkehrsgeschehen durch die Windschutzscheibe aufzeichnet. Eine dedizierte Dashcam gibt es bereits zum Teil für weniger als 50 Euro, eine passende Halterung für ein Handy kostet keine 20 Euro. Android-User sind hier im Vorteil, weil sie die Videoaufnahmen möglicherweise auf eine externe SD-Karte speichern können. Apple-Handys unterstützen keine Speicherkarten. Passende Speicherkarten mit 512 GB gibt es auf Amazon bereits ab 38 Euro. Für 1 TB Speicherplatz werden aktuell rund 89 Euro fällig. Auch hier gibt es entsprechende Apps für Android und iPhones. "Droid Dashcam" (Android, iOS) bietet etwa eine angepasste Oberfläche und zeigt auch gleich die aktuelle Fahrgeschwindigkeit an. In einem solchen Fall sollte man allerdings die rechtlichen Aspekte bedenken. Derartige Aufnahmen zu veröffentlichen, ist nämlich nicht gestattet. Sie dürfen aber zu Dokumentationszwecken verwendet werden. Etwa, wenn man damit einen Unfallhergang dokumentieren will. ➤ Mehr lesen: Darf ich in Österreich eine Dashcam verwenden?

Diese Handy-Halterung für die Windschutzscheibe kostet 17 Euro. © Hersteller

Altes Handy als Fahrrad-Display Halterungen für das Fahrrad, um ein Handy gut geschützt auf der Lenkstange montieren zu können, gibt es bereits ab einer Handvoll Euro. Dennoch möchte man vielleicht nicht sein neues Gerät mit auf einen Trail nehmen, wo es ordentlich durchgeschüttelt wird. Also könnte hier wieder ein altes Handy ins Spiel kommen. Da wäre es nicht so schade, wenn es durch die wilde Fahrweise zu Boden fällt oder bei einem Regenguss nass wird. Außerdem würde es sich in diesem Fall anbieten, ein ausgedientes Smartphone als Actioncam zu nutzen. ➤ Mehr lesen: Wie man auf einem Fahrrad ohne Räder fährt

Diese Halterung für das Fahrrad kostet 13 Euro. © Hersteller

Altes Handy als Überwachungskamera Brauchbare Überwachungskameras für den Innenbereich sind bereits ab rund 30 Euro zu haben. Dennoch könnte man auch ein altes Smartphone als Security-Cam verwenden. Hier bietet sich etwa die App mit dem klingenden Namen "Alfred" (Android, iOS) an. Mit dieser Anwendung lässt die Kamera eines ausgedienten Handys in eine Überwachungskamera verwandeln, die auf Bewegungen reagiert und entsprechende Sequenzen aufgezeichnet. Für den vollen Funktionsumfang ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig. ➤ Mehr lesen: Ring Doorbell im Test: Was bringt eine Videotürklingel?

Altes Handy als Babyfon Wer sich das Geld für klassisches Babyphone sparen möchte, kann auch ein altes Smartphone dafür nutzen. Für diesen Zweck gibt es in den App-Stores zahlreiche Anwendungen, die ein Handy in ein Babyfon samt Kamera verwandeln. Die Alfred-App ist auch in diesem Fall in der Lage, die Funktionalität eines Babyfons bereitzustellen. Aber auch andere Apps, wie zum Beispiel Dormi Baby Monitor, bieten ähnliche Features. Mit den Apps lassen sich nicht nur Säuglinge überwachen, sie eignen sich natürlich auch für Haustiere. ➤ Mehr lesen: So findet man versteckte Kameras in Ferienwohnung und Hotel

Altes Handy als smarte Türklingel Eine vernetzte Videotürklingel von Blink, Ring oder Xiaomi gibt es bereits zu annehmbaren Preisen. Zählt man sich aber zur Kategorie "Bastler", kann man auch ein altes Handy zu einer smarten Türklingel umbauen. Die Selfie-Kamera kann in einem solchen Fall das Geschehen vor der Haustüre aufzeichnen, das Handy-Display dient als Klingelknopf und Eingabefläche und das Mikrofon als Gegensprechanlage. Die App "linkA Bell" (Android, iOS) kann im Handumdrehen ein Smartphone in eine vernetzte Videotürklingel verwandeln. Dann fehlt nur noch ein passendes Gehäuse, mit dem man das Handy entsprechend an die Außenseite einer Tür anbringen kann. Richtig entsorgen 74 Elektrogeräte wie Telefone, Tablets, Laptops, Elektrowerkzeuge, Haartrockner und Toaster befinden sich durchschnittlich in einem europäischen Haushalt. Das ergab eine groß angelegte, europaweite Umfrage im Jahr 2022 des Elektroschrott-Recycling­verband WEEE Forum. In Handys, Tablets oder Computern stecken zahlreiche wertvolle Rohstoffe, wie Gold, Silber, Platin, Kupfer, Palladium, Tantal und Seltene Erden. Beim Recycling kann vieles davon wiedergewonnen werden. Es ist ziemlich schade, wenn all das in Garagen, Dachböden, Kellern und Schubladen versauert. Ein altes Handy gehört also nicht nur sprichwörtlich nicht in die Mülltonne. Wenn man wirklich keine Verwendung mehr dafür hat, sollte man es zur Problemstoffsammelstelle bringen und fachgerecht entsorgen. Und nicht vergessen: vorher alle Daten löschen.