Darf ich in Österreich eine Dashcam verwenden?

Die Rechtslage hinsichtlich Dashcams hat sich in Österreich vor kurzem verändert, wie ein Anwalt der futurezone erklärt.

Eine Dashcam im Auto kann verschiedene Vorteile haben. So kann man die Aufzeichnungen im Falle eines unverschuldeten Unfalls etwa als Beweismittel einsetzen. Bei Fahrten durch besondere Strecken mit ansehnlicher Landschaft können sie außerdem eine schöne Erinnerung sein.

Doch wie ist die rechtliche Lage, darf man sich in Österreich eine Dashcam montieren und damit filmen?

Nino Tlapak, Partner und Co-Head des Datenschutzteams bei Dorda Rechtsanwälte GmbH, erklärt auf Nachfrage der futurezone, dass sich die Judikatur der Datenschutzbehörde hier vor kurzem geändert hat.

Interessenabwägung

Bis vor etwa zwei Jahren hieß es von der Datenschutzbehörde, dass die damit regelmäßig einhergehende invasive Überwachung des öffentlichen Raums nicht zulässig sei. “Jetzt kommt es auf eine detaillierte Interessenabwägung im Einzelfall an”, erklärt Tlapak. “Es ist daher zu prüfen, ob der Nutzer einer Dashcam ein berechtigtes Interesse hat, die Aufnahmen anzufertigen”, so Tlapak. Dazu kann auch ein Interesse an einer potenziellen Beweissicherung bei möglichen Unfällen zählen.

Das Augenmerk sollte dabei auf dem Prinzip der Datensparsamkeit liegen. Man sollte also nicht mehr aufzeichnen als unbedingt notwendig. Das permanente Aufzeichnen und Archivieren sämtlicher Fahrten zur Beweissicherung bei einem möglichen Unfall dürfte also schwer zu argumentieren sein. Wenn man hingegen nur einen kurzen Zeitraum filmt, die Aufnahmen dabei immer wieder überschreibt und nur im Anlassfall speichert - etwa per Unfallerkennung - ist das durchaus argumentierbar. Das Filmen aller Fahrten ohne spezifischen Grund ist jedoch nicht zulässig.

Landschaft Filmen

Auch das Filmen zu rein privaten oder familiären Zwecken, etwa um die Landschaft festzuhalten, sei nicht grundsätzlich untersagt. Im Gegenteil kann dort die sogenannte “Haushaltsausnahme” greifen, wie Tlapak erklärt. Auf derselben Basis sind auch regelmäßig Aufnahmen von Actioncams – etwa beim Snowboarden – oder das Drehen von Urlaubsvideos im öffentlichen Raum zulässig. Das gilt auch, wenn auf den Bildern andere Fahrzeuge oder Menschen identifizierbar sind.